Severiano de la Rosa inicia festejos del Día de las Madres en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, 9 de mayo de 2026. — Como muestra de cercanía y compromiso con las familias Amozoquenses, el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, dio inicio a los festejos con motivo del Día de las Madres recorriendo diferentes puntos del municipio de Amozoc.

Acompañado de regidores y directores del Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027, el edil inició esta gira de trabajo y convivencia visitando juntas auxiliares como San Salvador Chachapa y la Ex Hacienda de Concepción Capulac, donde cientos de madres de familia disfrutaron de un ambiente lleno de alegría y reconocimiento.

Durante los festejos se realizaron presentaciones de imitadores, entrega de refrigerios, rifas y obsequios para las asistentes, acciones que, señaló el presidente municipal, representan un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las madres en el fortalecimiento de las familias y de la sociedad.

“Seguiremos recorriendo inspectorías, barrios, colonias y juntas auxiliares, como siempre lo hemos hecho, cercanos a nuestra gente y reconociendo a quienes son el corazón de cada hogar”, expresó Severiano de la Rosa Romero.

Asimismo, invitó a todas las madres del municipio al gran festejo que se llevará a cabo en la cabecera municipal el próximo martes 12 de mayo a las 12:30 p.m., en el zócalo municipal donde habrá pastel, imitadores, rifas y muchas sorpresas más para celebrar en grande a las mamás de Amozoc.

Este evento principal también cuenta con el apoyo del DIF Municipal, encabezado por la presidenta Gloria Barrales Mendoza, quien ha destacado por mantener un trabajo cercano a la ciudadanía, atendiendo y dando solución inmediata a las necesidades de las familias Amozoquenses.