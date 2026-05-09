CNDH solicita a SEP revisar recorte al calendario escolar ante afectaciones a las familias

Excelsior

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revisar la decisión de adelantar el cierre escolar al próximo 5 de junio, al considerar que se podrían vulnerar los derechos de las y los niños.

Mediante un comunicado el órgano de derechos humanos señaló que adelantar las vacaciones de las y los menores por por las altas temperaturas y el Mundial de Futbol 2026, podrían dejarlos en un estado de vulnerabilidad al estar en sus hogares cuando sus tutores vayan a trabajar.

La CNDH enfatizó que las jornadas laborales de los adultos no serán reducidas a la par de que la SEP tome la decisión de adelantar las vacaciones.

Indicó que las y los niños son propensos a presentar afectaciones en sus dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales a corto, mediano y largo plazo, como se documentó en el Informe Especial de “Impacto de la Pandemia por COVID-19 en el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, del mismo organismo.

Es importante tomar en consideración que dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras, provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar. Esta situación contradice el principio del interés superior de la niñez, pues coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral”, refirió.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que la estrategia temporal obedece a resolver problemáticas públicas en el marco del Mundial de Futbol de 2026. Sin embargo, no ofrecen una solución duradera, eficiente ni eficaz; por el contrario, trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y las personas cuidadoras.

Advirtió que, en algunos casos los tutores de los menores de edad no cuentan con redes de apoyo suficientes, como para garantizar su debida protección y atención, lo cual incrementa su riesgo a sufrir diversos tipos de violencia, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 17 fracción III de la Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes.

El organismo sostuvo que cualquier modificación al calendario escolar debe analizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, con perspectiva de género y enfoque integral de derechos humanos.

La CNDH planteó que, tras la pandemia de Covid-19 ya se documentaron daños importantes en el desarrollo infantil derivados del aislamiento y la falta de acompañamiento escolar.