Elecciones en tres unidades académicas BUAP

Para el periodo 2026-2030

Desde Puebla

En una jornada presencial en la que participaron los sectores estudiantil, académico y no académico, la BUAP realizó elecciones de nuevos directores para el periodo 2026-2030 en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, así como el Instituto de Fisiología.

De acuerdo a los lineamientos de las convocatorias, las casillas fueron instaladas en cada unidad académica para abrir su proceso electoral a las 8:00 am y concluir a las 18 horas.

En Derecho, tras el conteo de los votos se eligió que la persona titular de la dirección de esta facultad será Alejandro Rebollar Mier.

La auscultación para la nominación de candidaturas en Ciencias Políticas y Sociales se llevó a cabo los días 21 y 22 de abril. En esta unidad académica la candidata electa fue Mirza Aguilar Pérez.

En cuanto al Instituto de Fisiología, la persona electa como titular de la dirección fue el doctor Fabián Galindo Ramírez.

La calificación de cada proceso electoral y el nombramiento de la persona titular de la dirección se realizará el 11 de mayo ante su respectivo Consejo de Unidad Académica.