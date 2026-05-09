Zacatlán sigue ejemplo de SEDIF en cuidado de salud mental

Arlette Hernandez

Con el propósito de acercar la atención integral en salud mental y fortalecer el bienestar de la población, este municipio abrió las puertas del Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE), proyecto que abonará al propósito del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) y brindará acompañamiento especializado.

Durante el acto inaugural, y acompañada por la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano reconoció la iniciativa de replicar la estrategia de cuidar la integridad emocional de las y los poblanos. “Cuando las instituciones suman esfuerzos con sensibilidad y compromiso, se logran acciones que transforman vidas”, comentó.

El nuevo CEMUSSE proporcionará atención psicológica, talleres y actividades a personas de todas las edades, pero también extenderá sus servicios a comunidades de todo el municipio a través de jornadas. Su origen contó con el apoyo y colaboración de la universidad IBERO Puebla, liderada por su rector, Alejandro Guevara Sanginés, también presente en el evento.

Académicas y académicos de esta casa de estudios llevaron a cabo un diagnóstico aplicado en la cabecera, así como en sus localidades y los resultados identificaron una importante necesidad de educación emocional entre la población.

“Estamos ante una promesa cumplida, escuchamos a nuestra niñez, a la juventud, a los adultos mayores, docentes y a líderes comunitarios. El resultado es este proyecto que se convertirá en un lugar seguro para quienes más lo necesitan”, afirmó Beatriz Sánchez.

Este nuevo modelo municipal lleva consigo el espíritu del CEPOSAMI, referente único en América Latina. Su creación acompaña el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulsar políticas públicas cercanas, humanas y enfocadas en el bienestar integral de las familias.