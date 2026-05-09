En Halterofilia, atleta BUAP califica a Olimpiada Nacional

Yoselin Guadalupe Bailón García, estudiante de la Facultad de Cultura Física, ganó oro en la categoría Sub-23 División, 53 kg. Con este logro, también clasificó a la Olimpiada Nacional

Bailón García destacó tras competir en el Regional de Halterofilia, realizado en el Polideportivo del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo

Desde Puebla

“Para clasificar en Conade, primero tuve que ir al nacional, en Hidalgo.

“Al final pudimos pasar con primer lugar al nacional de Conade. En las dos voy con expectativas algo altas, porque como apenas llevo poquito tiempo en el deporte, a ver, voy a llevar tres años, espero quedar en un buen lugar, llegar al podio, apenas tuve bronce a nivel nacional.

“Entonces, espero en estas competencias quedar en podio. Sí, sí, vale la pena, o sea, me siento muy feliz con el ritmo de vida que llevo, es muy apurado y me la vivo corriendo, pero vale completamente la pena, porque al final del día me siento muy bien con lo que he ganado aquí en en el selectivo y mi uni me da chance de combinar mi vida académica con la deportiva.

“La BUAP me apoya mucho, desde que yo ingresé hay muchos cambios, en las instalaciones hasta en los apoyos que nos dan como deportistas, a través de becas y en los viajes de las competencias”

“Siempre he hecho deporte y me gusta mucho. Entré en cultura física y a la par levantamiento de pesas, entonces llevo mi vida deportiva y de la uni muy de la mano, porque justo me da el chance en mi carrera.

“Es difícil, como que apenas me está cayendo el 20 de eso porque al final del día hago todo sola o sea, tengo el apoyo de mis papás y me ayudan, me apoyan con todo lo que les pido siempre están ahí al pendiente, me echan porras, por ese lado tengo su apoyo para seguir con mi etapa competitiva, que termina a los 25”.