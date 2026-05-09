Desde los 11 o 12 años se embarazan algunas poblanas: Igavim

- Puebla cerró 2025 con más de 3 mil embarazos en menores de edad: Igavim
Erika Méndez
El estado de Puebla cerró el 2025 con 3 mil 80 embarazos en menores de edad, reveló el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal.
A través de un informe, especificó que el 40.7% de los casos se registró en la capital poblana, donde se sumaron mil 254.
Por edad, en la Angelópolis se reportaron de la siguiente manera:
De 11 y 12 años, uno cada uno; de 13 años, 19; de 14 años, 73; de 15 años, 217; de 16 años 369 y de 17 años, 574.
A nivel estatal, hubo dos casos en niñas de 11 años, uno en 12 años, 41 en 13 años, 206 en 14 años, 514 en 15 años, 940 en 16 años y mil 378 en 17 años.
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