Protección Civil entregó apoyo en Chignahuapan tras intensa granizada

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil (PC) informó que entregó apoyos en la comunidad de El Paredón, ubicada en el municipio de Chignahuapan.

Lo anterior, tras la intensa lluvia y granizada que se registró en las últimas horas.

Los elementos dieron a los habitantes afectados láminas, cobijas, colchonetas, kits de aseo y limpieza a un total de 15 familias.

Asimismo, con personal de la Secretaría de Marina (Semar), policía estatal y PC municipal limpieza en las zonas afectadas.