Accidente en Periférico Ecológico deja mujer muerta y tres lesionados

Desde Puebla

Una mujer perdió la vida tras percance sobre periférico, a la altura de la 16, con sentido hacia la 11 Sur, en Puebla capital.

De manera preliminar, se reporta que otras dos mujeres y un hombre resultaron lesionados.

La occisa fue identificada como Jessica N, 33 años de edad.

El percance involucró a un Mini Cooper y un Nissan March.

Paramédicos de Protección Civil llegaron para atender y trasladar a los heridos a un hospital.

Policia estatal de caminos, encargada de peritajes correspondientes y levantamiento del cadáver.