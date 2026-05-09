Accidente en Periférico Ecológico deja mujer muerta y tres lesionados

Desde Puebla
Una mujer perdió la vida tras percance sobre periférico, a la altura de la 16, con sentido hacia la 11 Sur, en Puebla capital.
De manera preliminar, se reporta que otras dos mujeres y un hombre resultaron lesionados.
La occisa fue identificada como Jessica N, 33 años de edad.
El percance involucró a un Mini Cooper y un Nissan March.
Paramédicos de Protección Civil llegaron para atender y trasladar a los heridos a un hospital.
Policia estatal de caminos, encargada de peritajes correspondientes y levantamiento del cadáver.
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