Explosión en coheteria de Ajalpan deja dos muertos y seis lesionados 

Desde Puebla
Fuerte explosión en cohetería del barrio Gonzalizco, en Ajalpan, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y seis lesionados con quemaduras de gravedad.
El estallido ocurrió en la esquina de las calles Guillermo Prieto y Antonio Runaova, provocó pánico entre vecinos, debido al estruendo, que sacudió viviendas cercanas.
De acuerdo con autoridades, las víctimas mortales fueron un hombre y una mujer, identificados como Ramón, 28 años y Susana, 42 años edad.
Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del estado, algunos en estado delicado.
You may also like
-
Accidente en Periférico Ecológico deja mujer muerta y tres lesionados
-
La salud de las madres en México también se descuida y el costo puede ser alto
-
El camino hacia la maternidad comienza en la salud metabólica
-
David Bisbal anuncia ‘Eternos,’ el álbum con el que consolida su faceta de Crooner, junto a una nueva gira internacional
-
Nueva controversia rodea al Tricolor previo al Mundial 2026