Explosión en coheteria de Ajalpan deja dos muertos y seis lesionados 

Desde Puebla

Fuerte explosión en cohetería del barrio Gonzalizco, en Ajalpan, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y seis lesionados con quemaduras de gravedad.

El estallido ocurrió en la esquina de las calles Guillermo Prieto y Antonio Runaova, provocó pánico entre vecinos, debido al estruendo, que sacudió viviendas cercanas.

De acuerdo con autoridades, las víctimas mortales fueron un hombre y una mujer, identificados como Ramón, 28 años y Susana, 42 años edad.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del estado, algunos en estado delicado.