Pánico en agencia de autos Isuzu en Tlaxcalancingo

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Intensa movilización policial en inmediaciones de la agencia Isuzu, en San Bernardino Tlaxcalancingo.

Los primeros reportes apuntan que se trato de una orden de desalojo entre particulares lo que desató una fuerte movilización de policías.

Sujetos encapuchados y algunos a*mados entraron a la fuerza a la agencia y desataron pánico.