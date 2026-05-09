La salud de las madres en México también se descuida y el costo puede ser alto

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La salud de la mujer no puede limitarse a la etapa materna. Se trata de un enfoque integral que incluye bienestar físico, mental y prevención a lo largo de toda la vida.

Cada Día de las Madres se celebra el papel que tienen las mujeres dentro de la familia. Pero pocas veces se habla de algo igual de importante: qué pasa con su salud cuando el autocuidado queda en segundo plano.

El documento “La Salud y la mujer en México”1 pone el tema sobre la mesa: el bienestar de las mujeres está directamente relacionado con hábitos cotidianos como la alimentación, la actividad física y la atención médica oportuna. Sin embargo, el ritmo de vida, el estrés y la falta de tiempo hacen que estos factores se descuiden con frecuencia.

Ese descuido no es menor. Con el tiempo, puede traducirse en problemas como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares, que hoy son cada vez más comunes.

“El autocuidado no es opcional. Muchas mujeres están al frente de todo —familia, trabajo, responsabilidades— y su salud queda al final. El problema es que el cuerpo sí cobra factura”, explica el Médico Bariatra David Montalvo Castro, especialista en Medicina Cannábica.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 12 millones de muertes al año en el mundo. Y aunque suelen asociarse con la edad, cada vez aparecen más temprano.

En este contexto, el especialista señala que los factores de riesgo cardiovascular se dividen en dos: los no modificables, como la edad o la genética, y los modificables, como el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo y, especialmente, el sobrepeso y la obesidad. Esta última, definida por un índice de masa corporal igual o mayor a 30, no solo implica un aumento de peso, sino que genera procesos inflamatorios que dañan las arterias y favorecen la acumulación de grasa, elevando el riesgo de infartos y otros eventos cardiovasculares.

“Hoy vemos casos desde la cuarta década de vida. Y cuando ocurren a edades más tempranas, suelen ser más agresivos”, advierte el especialista.

En México, el panorama tampoco es menor. Más de 42 millones de personas viven con obesidad, y según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el infarto se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre adultos de 40 a 50 años.

El documento “La Salud y la mujer en México”1, también plantea que la salud de la mujer no puede limitarse a la etapa materna. Se trata de un enfoque integral que incluye bienestar físico, mental y prevención a lo largo de toda la vida.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 y 2023, aproximadamente el 76.8% de las mujeres adultas en México viven con sobrepeso u obesidad. El 41% tienen obesidad, de ellas, el 87% tiene obesidad central, con un perímetro de cintura mayor a 80 cm. Este tipo de obesidad se relaciona estadísticamente con un mayor numero de complicaciones como Hipertensión Arterial, alteración de las cifras de grasas en la sangre (Dislipidemias) Diabetes Tipo 2 e Hígado Graso.

Las estrategias implementadas por el gobierno como el “Programa 3 X Mi Salud”, “Vive Saludable Vive Feliz” y el Etiquetado Frontal de Advertencia aún no rinden resultados suficientes para frenar y reducir el avance de la obesidad en nuestro país, por lo que es necesario enfrentar el problema de manera individual con acciones personalizadas y constantes para lograr un cambio positivo en el Estilo de Vida, siempre bajo la guía de su Médico Bariatra de confianza.

“Prevenir sigue siendo mucho más efectivo que tratar. Pequeños cambios —mejor alimentación, actividad física, revisiones médicas— pueden hacer una diferencia real en el largo plazo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de no dejarlo para después. En una fecha como el Día de las Madres, el mensaje es sencillo: cuidar de los demás es importante, pero no debería implicar dejar de cuidarse a una misma”, afirma el Bariatra Montalvo.

Para más información acerca del Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, visite la página web: https://drdavidmontalvobariatra.com/. También a los teléfonos 5555241010 y 5555240664 o escribir a [email protected] y [email protected].

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica. Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.