OMS: brote de hantavirus “no es el comienzo de una epidemia”

DW

“Esto no es coronavirus, es un virus muy diferente”, aseguró la directora para la prevención de epidemias y pandemias. “Esta no es la misma situación en la que estábamos hace seis años”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves (07.05.2026) cinco casos de hantavirus y ve “posible” la detección de más contagiados por el brote mortal en el crucero MV Hondius, aunque espera que sea “limitado” si se toman precauciones.

La situación ha generado una alerta de salud por el brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros han muerto: un matrimonio neerlandés y una alemana.

“Esto no es coronavirus”

Las autoridades de salud insisten en que existe un “bajo” nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes.

“No es el comienzo de una pandemia”, declaró ante la prensa este jueves en Ginebra la directora de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

“Esto no es coronavirus, es un virus muy diferente”, aseguró. “Esta no es la misma situación en la que estábamos hace seis años”.