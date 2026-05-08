Mazalpitepec tendrá museo histórico, anunció Alejandro Armenta

– El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó un tractor en beneficio de productoras y productores.

Desde Puebla

MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, Pue.- En el marco de la conmemoración por los 100 años de historia de Mazapiltepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó su compromiso con el desarrollo de los municipios y anunció la creación de un museo para preservar la memoria histórica y cultural de la comunidad.

“Todos los municipios deben tener por lo menos un museo. Si alguno no lo tiene, busquen un espacio y lo hacemos juntos”, expresó el titular del Ejecutivo al anunciar una próxima visita para entregar apoyos del Programa de Obra Comunitaria.

Por su parte, el cronista Sergio Fermín Galicia resaltó el valor histórico del municipio, desde el hallazgo de un fósil de mamut en el Cerro Grande, hasta el paso de Hernán Cortés y la participación de la comunidad en etapas fundamentales de la historia nacional, como la Independencia y la Revolución Mexicana.

Las y los habitantes celebraron el anuncio de la construcción del museo, al considerar que este espacio permitirá honrar la memoria del municipio, conservar sus tradiciones y difundir el legado histórico que durante un siglo ha dado identidad a la comunidad.

Como parte de las actividades conmemorativas, autoridades estatales y municipales develaron una placa alusiva al centenario e inauguraron una exposición fotográfica en la explanada del zócalo.

El presidente municipal, Miguel Pérez Cuéllar, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y resaltó la ejecución de ocho obras comunitarias que fortalecen el bienestar social. También destacó la aportación de las y los adultos mayores, quienes, afirmó, sostienen una estructura basada en la paz, la armonía y el trabajo colectivo.

En su mensaje recordó a personajes emblemáticos del municipio como Bernardo Pérez Romero, Irineo Medina Castillo, Pablo Hernández Hernández, Luis Medina Vázquez, Catalino Pérez Romero, Felipe Roque, José Portilla, Ezequiel Martínez y el General Manuel M. Guerrero, figuras que forman parte del legado histórico de Mazapiltepec.

Durante su gira de trabajo, el gobernador Alejandro Armenta entregó un tractor a la Comisariada Ejidal de San Luis Sesma, encabezada por Gudelia Elpidio Silverio, en beneficio de productoras y productores de la región.

Cabe destacar que Mazapiltepec es el único municipio donde la adquisición de un tractor se realizó con una aportación conjunta del 50 por ciento del ayuntamiento y 50 por ciento del Gobierno del Estado, mediante el Programa de Obra Comunitaria. En Puebla existen mil 800 equipos destinados al fortalecimiento del campo, al señalar que este tipo de acciones impulsan la economía y el desarrollo regional.