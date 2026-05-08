Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules, entre los artistas para inaugurar el Mundial 2026 en CDMX

LA JORNADA

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla serán los artistas que se presentarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el estadio Azteca, recién nombrado Banorte, en la Ciudad de México.

La FIFA anunció que se la ceremonia principal durará 90 minutos y se llevará a cabo antes del inicio del partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica.

En Estados Unidos estarán Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla como protagonistas de la ceremonia que se realizará el 12 de junio en el estadio de Los Ángeles.

En la ceremonia de apertura de Canadá, que será el 12 de junio en Toronto, estarán estrellas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede. En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”.

Los aficionados en el estadio tendrán un rol esencial en el espectáculo y deberán llegar temprano, ya que cada ceremonia de apertura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, comenzando en la Ciudad de México el jueves 11 de junio a las 11:30 hora local.

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, ofreciendo un conjunto completo de experiencias, que incluyen activaciones exclusivas y recompensas previo al partido.México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un estadio que pasará a la historia como el primero en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA ™.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 104 partidos en 16 ciudades sede, comenzando el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y culminando el domingo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium. Los boletos y los paquetes de hospitalidad están disponibles a través de FIFA.com/tickets y seguirán poniéndose a la venta de forma continua a lo largo del torneo (sujeto a disponibilidad).