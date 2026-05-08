En Contaduría BUAP, maestros otorgan a los alumnos las herramientas para ser competitivos: Rectora Lilia Cedillo

Facultad de Contaduría Pública, comprometida con la excelencia académica e internacionalización

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, acudió al segundo informe de la directora de la Facultad de Contaduría Pública, María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, quien destacó la permanencia de la Maestría en Gestión Organizacional en el Sistema Nacional de Posgrado, una nueva opción de titulación por certificación AMIB y la creación del Doctorado en Gestión Empresarial.

131 profesores integran la planta académica: 11 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 17 al Padrón de Investigadores de la institución, 31 tienen perfil Prodep y 40 disponen de certificación por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), subrayó Vera Muñoz.

RECTORA DESTACA AVANCES

“Quiero felicitarlos por la obtención del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL; asimismo reconozco el número de integrantes del SNII, del padrón VIEP y del perfil deseable Prodep.

“Porque esa evaluación no la hacemos nosotros, esa evaluación lo hace un ente externo, una institución externa con mucho rigor y cuando nuestros jóvenes reciben ese premio de la excelencia, ese premio se le va a dar a la excelencia, aquí está el producto de un gran orgullo.

“Es también para mí motivo de mucho orgullo ver cómo en materia de investigación han ido avanzando, cómo se incrementa el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores”, concluyó.