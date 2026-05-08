Apoyan gobierno de Amozoc y OXXO a familias vulnerables con 500 despensas

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 8 de Mayo de 2026.- Bajo la gestión del presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, el gobierno de Amozoc 2024-2027, en conjunto con la empresa OXXO, realizó la entrega de 500 apoyos alimentarios destinados a familias en situación vulnerable del municipio.

Durante el evento, el edil destacó que todos los días se trabaja por el bienestar de las familias Amozoquenses, sumando esfuerzos con distintos sectores para fortalecer acciones que beneficien directamente a la ciudadanía.

“Hoy no solo entregamos despensas; entregamos un apoyo a la economía de muchas familias, tranquilidad para sus hogares y también momentos de alegría para quienes reciben este significativo apoyo”, expresó.

Asimismo, agradeció a la empresa OXXO por sumarse nuevamente a estas acciones solidarias y por el respaldo constante que ha brindado al municipio. También reconoció el trabajo del equipo que hizo posible la entrega de estos apoyos a personas en situación vulnerable.

Dentro de la emblemática Casa Colorada se llevó a cabo este importante evento, donde el presidente municipal, dio la bienvenida a Genaro Bello Becerra, así como a Carolina Bravo Figueroa, gerente y responsable de Recursos Humanos de OXXO respectivamente, agradeciendo su presencia, disposición y el respaldo brindado para seguir impulsando acciones en beneficio de las familias de Amozoc.