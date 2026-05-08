BUAP publicó convocatoria de reinscripción “Licenciatura Verano-Interperiodo 2026”

María Huerta
La dirección de Administración Escolar BUAP publicó la convocatoria de reinscripción “Licenciatura Verano-Interperiodo 2026”.
De acuerdo al documento, cuatro pasos deberán completar los aspirantes, el primero, la cita y proyección, a partir del 14 de mayo.
La reinscripción, que consiste en la selección de materias, es el 22 de mayo por estudiantes de plan cuatrimestral, el 5 de junio en alumnos programa semestral.
La impresión y pago va del 28 de mayo al 1 de junio en el plan cuatrimestral, ydel 17 al 19 de junio en el semestral.
El inicio de cursos será el 24 de mayo para estudiantes del plan cuatrimestral y el 11 de junio en el semestral.
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