BUAP publicó convocatoria de reinscripción “Licenciatura Verano-Interperiodo 2026”

María Huerta

La dirección de Administración Escolar BUAP publicó la convocatoria de reinscripción “Licenciatura Verano-Interperiodo 2026”.

De acuerdo al documento, cuatro pasos deberán completar los aspirantes, el primero, la cita y proyección, a partir del 14 de mayo.

La reinscripción, que consiste en la selección de materias, es el 22 de mayo por estudiantes de plan cuatrimestral, el 5 de junio en alumnos programa semestral.

La impresión y pago va del 28 de mayo al 1 de junio en el plan cuatrimestral, ydel 17 al 19 de junio en el semestral.

El inicio de cursos será el 24 de mayo para estudiantes del plan cuatrimestral y el 11 de junio en el semestral.