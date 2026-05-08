Tiraron en Tepeaca el cadáver de un hombre semidesnudo y con signos de violencia

Desde Puebla
El cadáver de un hombre con el torso descubierto y semidesnudo fue hallado a la altura del puente que conduce a la carretera local Tepeaca – Benito Juárez, en Tepeaca.
Las autoridades ya iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar a la victima.
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