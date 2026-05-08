Emiten recomendaciones para visitar panteones el 9 y 10 de mayo

_Se recomienda evitar exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 16:00 horas, mantenerse hidratado y utilizar protector solar_

_La Dirección de Gestión de Riesgos exhorta a extremar precauciones durante labores de limpieza para prevenir cortaduras y accidentes_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 08 de mayo de 2026.- Con motivo del Día de las Madres, el gobierno de la ciudad invita a las familias poblanas a acudir de manera segura y responsable a panteones y espacios públicos este 9 y 10 de mayo, priorizando el bienestar y la salud de todas y todos.

Ante la alta afluencia de visitantes en los cementerios de la capital poblana, durante estas fechas, se exhorta a mantener medidas preventivas para preservar un ambiente ordenado y tranquilo.

La dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano refuerza acciones preventivas para proteger el bienestar y la seguridad de las familias poblanas, promoviendo el autocuidado y la cultura de la prevención.

Ante las altas temperaturas registradas en la ciudad, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar, ropa ligera, sombrero o gorra, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas para prevenir golpes de calor y deshidratación.

De igual manera, se exhorta a las y los visitantes a extremar precauciones durante labores de limpieza y colocación de arreglos florales, a fin de evitar accidentes por estructuras o materiales deteriorados. Se recomienda utilizar guantes y herramientas adecuadas para prevenir riesgos de cortaduras o accidentes menores, así como supervisar en todo momento a niñas, niños y personas adultas mayores.