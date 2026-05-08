Roban otra camioneta en Huauchinango

Abelardo Domínguez

¡Ayúdanos a localizarla!

Es una camioneta van Playmont Voyager modelo 1992, placas MMD2543, de color rojo despintado con redilas tubulares negras arriba del caballete, cofre negro.

La camioneta fue robada durante la madrugada en la colonia Monterrey, Huauchinango.

Si la ves, llama al 911.