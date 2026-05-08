Concluye ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, confirma la SEP Puebla 

– El objetivo es resguardar la seguridad de la comunidad escolar ante el incremento en las temperaturas que se prevén para los próximos meses de junio y julio, así como otorgar atención plena al operativo para la realización del Mundial 2026 en México.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, tras un acuerdo durante LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) encabezado por el titular de la SEP federal, Mario Delgado Carrillo, se determinó que el próximo 5 de junio concluirá el ciclo escolar 2025-2026 en educación básica (inicial, primaria, secundaria) y Media Superior.

A dicha reunión celebrada este jueves 7 de mayo en la Ciudad de México, asistieron las secretarias y secretarios de Educación de todo el país; el objetivo fue establecer el cierre del ciclo escolar debido a las condiciones climáticas que se prevén para los próximos meses de junio y julio, con el aumento de la temperatura en todo el territorio nacional; asimismo, para otorgar atención plena y correcta al operativo correspondiente a la realización del Mundial 2026 en México.

Ante tal medida, en Puebla, un total de 16 mil 211 escuelas de educación básica y media superior cumplirán con este acuerdo; con un total de 1 millón 658 mil 500 alumnos y 79 mil 647 docentes.

Dentro de las actividades que están programadas están: el próximo 8 de junio el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo; el cierre administrativo será el 12 de junio, y a partir del 10 de agosto las y los docentes realizarán las sesiones de Consejo Técnico Escolar, en su fase intensiva. Con ello se garantiza el cumplimiento del plan y programas de estudios.

Mientras que del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, de esta manera, el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto.