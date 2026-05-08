EL UNIVERSAL

Este fin de semana se jugarán los segundos 90 minutos que definirán a los cuatro equipos que estarán en la antesala de la final del futbol mexicano

Este fin de semana, continúa la actividad de la Liguilla del futbol mexicano, con cuatro partidos que prometen muchas emociones.

Luego de que se disputaran los partidos de ida de los cuartos de final, solamente quedan 90 minutos por delante para conocer a los semifinalistas.

De momento, ninguna eliminatoria está definida, pero hay algunos equipos que obtuvieron una ventaja importante en el primer capítulo.

Por ejemplo, los Tigres vencieron (3-1) a las Chivas en el estadio Universitario, por lo que la ventaja les permite tener cierta tranquilidad en su visita al Akron.

No obstante, el Rebaño, gracias a la posición en la tabla, sólo necesita igualar el marcador globlal para clasificar a la antesala de la final.

En otra de las llaves, el Cruz Azul derrotó (2-3) al Atlas en el Jalisco y tendría que perder por dos anotaciones, sin marcar, para quedar eliminado del Clausura 2026.

Por su parte, el Pachuca se impuso (0-1) al Toluca en el Nemesio Diez y, al estar mejor ubicado en la clasificación, también tendría que caer por dos tantos para despedirse del torneo.

Mientras que los únicos equipos que empataron (3-3) en la ida fueron el América y los Pumas, por que es la serie más abierta de todas.

El globla le permite al conjunto de Efraín Juárez echar al de André Jardine y avanzar, pero un gol no es mucha ventaja.

El Olímpico Universitario será el escenario del segundo episodio del Clásico Capitalino.

De momento, no hay ningún semifinalista confirmado, pero en los próximos días todo estará listo para estar más cerca de la final de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Chivas vs Tigres

Fecha: Sábado 9 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: Sábado 9 de mayo

Hora: 21:15

Estadio: Banorte

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium

Pachuca vs Toluca

Fecha: Domingo 10 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX ONE/FOX+