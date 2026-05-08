Adiós a la maglia rosa: Isaac del Toro no podrá portarla en 2026

AS MÉXICO

La edición 109 del Giro de Italia 2026 está por iniciar. Del 8 al 31 de mayo, la competencia recorrerá una buena parte de Europa con una salida inédita en Bulgaria y el tradicional cierre en Roma, prometiendo tres semanas de alta exigencia y espectáculo. Sin embargo, antes incluso de que ruede el primer pedal, una noticia ha cambiado el panorama de la carrera: el mexicano Isaac del Toro no formará parte del pelotón.

La ausencia del subcampeón de 2025 ha provocado sorpresa entre aficionados y especialistas. Del Toro se convirtió el año pasado en una de las grandes sensaciones del ciclismo internacional después de portar la maglia rosa durante once etapas y consolidarse como una figura emergente de las grandes vueltas. Por ello, gran parte de la expectativa latinoamericana estaba puesta en verlo regresar para disputar nuevamente la clasificación general.

Lejos de responder a una lesión grave o a diferencias internas, la decisión forma parte de una estrategia deportiva diseñada por el UAE Team Emirates. El equipo busca enfocar completamente la preparación del corredor mexicano hacia un objetivo mayor: su debut en el Tour de Francia 2026.

El plan contempla tres factores clave. El primero es darle prioridad absoluta a su estreno en la “Grande Boucle”, donde consideran que tiene el potencial para competir desde el inicio con la élite mundial. El segundo está relacionado con la recuperación física tras la caída sufrida recientemente en la Vuelta al País Vasco, evitando una carga excesiva de kilómetros y desgaste competitivo. El tercero apunta a una visión de largo plazo: preservar su evolución deportiva y garantizar que llegue en plenitud al calendario francés, en lugar de asumir el reto de disputar consecutivamente Giro y Tour.

Aunque la baja de Del Toro representa una pérdida importante para el espectáculo, el Giro mantiene una nómina de lujo. Entre los principales aspirantes aparece el danés Jonas Vingegaard, decidido a conquistar por primera vez la corsa rosa. También destaca el colombiano Egan Bernal, quien busca recuperar protagonismo en una prueba ideal para sus condiciones de escalador, además del ecuatoriano Richard Carapaz, siempre competitivo en las grandes vueltas y con experiencia ganadora.