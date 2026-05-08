Noche de rencuentro de BTS con más de 60 mil ‘Armys’ en el estadio GNP

LA JORNADA

A pesar de la espera de hasta más de seis horas para ingresar al estadio GNP y el caos que se generó en los alrededores del inmueble, más de 60 mil fans se desbordaron en euforia, lágrimas y alaridos durante la primera de tres presentaciones que la banda coreana tendrá en la CDMX este fin de semana, en un fenómeno que los expertos explican como la conexión emocional que los cantantes crean a partir de una nueva masculinidad basada en la sensibilidad, la ternura y la vulnerabilidad. Foto Daniel López Aguilar

La euforia se desbordó mucho antes de que BTS apareciera. Luces moradas se agitaban entre lágrimas, abrazos y jóvenes incapaces de quedarse quietas mientras el humo de los fuegos artificiales cubría parcialmente la plataforma central del estadio GNP Seguros.

Bastó la aparición de las siluetas de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung-kook para que el recinto estallara en un coro de alaridos.

La agrupación sudcoreana ofreció la noche de este jueves el primero de tres conciertos en la Ciudad de México como parte del Arirang World Tour, su regreso al país después de casi una década. Más de 60 mil asistentes acompañaron un montaje gigantesco en el que fuego y pantallas monumentales rodearon un escenario de 360 grados que dominaba el foro de punta a punta.

Incluso antes de que comenzara el concierto, distintos sectores del estadio comenzaron a entonar Cielito lindo. El coro se expandió rápidamente entre las gradas mientras cientos de luces moradas se balanceaban sobre el inmueble. Durante algunos minutos, el fenómeno global del K-pop se mezcló con una de las canciones más reconocibles de la tradición popular mexicana.

Por momentos, la reacción del público remitía a las imágenes históricas de la beatlemanía. Reporteros y asistentes comparaban la magnitud de los gritos con aquellos conciertos en los que el estruendo terminaba por devorar la música. A ello se sumaban bailarines que aparecían entre plataformas elevadas, destellos y llamaradas que cruzaban el inmueble como relámpagos.

“¿Están listos para encender la noche?”, dijo uno de los integrantes apenas tomó el micrófono. La respuesta llegó en forma de un rugido colectivo que recorrió las gradas.

Run BTS cayó como detonación de adrenalina. Las coreografías avanzaban con precisión feroz: cambios milimétricos, pasos exactos y carreras de un extremo al otro sin perder coordinación. Frente a ellos, el mar de luces subía y bajaba al mismo tiempo, como si todo el estadio siguiera un solo impulso.

Fake Love levantó un coro inmenso, MIC Drop hizo vibrar el piso y Fire provocó otra sacudida sobre las gradas mientras columnas de humo envolvían las pasarelas inferiores. Nadie quería permanecer sentado.

La intensidad no disminuía. Bastaba un gesto en las pantallas o alguna frase de los integrantes para levantar otra oleada de voces.

“Son mi universo”

En cierto momento del concierto, las pantallas proyectaron mensajes dedicados al grupo escritos por las Armys. “Bienvenidos a México”, “Son mi universo” y otras frases aparecieron entre gritos y celulares levantados. Poco después, los integrantes reaparecieron con sombrero y provocaron otra ola de euforia.

Más adelante, el escenario simuló un estadio de futbol. Entre videos inspirados en una cancha, los integrantes aparecieron con camisetas de “México City” y realizaron una coreografía que volvió a encender al público entre palmas y gritos.

Uno de los momentos más intensos llegó durante el tema Idol, cuando los integrantes descendieron del escenario con banderas de BTS y recorrieron las pasarelas rodeadas por vallas de seguridad.

Magic Shop cubrió el inmueble con una atmósfera más íntima; Permission to Dance levantó otra ola de brincos y cánticos colectivos.

Horas antes del concierto, BTS todavía ocupaba las conversaciones tras su visita a Palacio Nacional y el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, dentro del GNP dominaba otra cosa: el vínculo entre siete artistas y una generación que encontró en sus canciones una forma de compañía.