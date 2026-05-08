Lanzan licitación de mantenimiento a escaleras y elevadores de RUTA

Erika Méndez
El gobierno de Puebla lanzó una licitación pública nacional para la contratación de empresa, que brinde mantenimiento a las escaleras y elevadores de las líneas uno y cuatro de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
De acuerdo con el documento, el servicio se deberá otorgar a partir de la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre las zonas que intervendrán se encuentran:
Paraderos Juárez – Serdán, Cuautlancingo, Forjadores, Recta a Cholula, Atlixco y Huejotzingo.
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