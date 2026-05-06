Universitarios participaron en el simulacro nacional 2026

María Huerta

Universidades de Puebla participaron en el simulacro nacional 2026, que sonó a las 11:00 horas, con magnitud de 8.2 y epicentro en Guerrero.

Tanto la comunidad universitaria de la BUAP, UPAEP, Ibero, así como la UDLAP, realizaron el ejercicio de prevención, sus estudiantes, y docentes salieron tras la alarma a los puntos de encuentro en sus escuelas.

Eduardo Ismael Hernández, investigador de la facultad de Ingeniería Civil de la UPAEP, dijo que estos ejercicios son de suma importancia para generar una cultura de prevención en México.