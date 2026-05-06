Facultad Enfermería BUAP, avalada como centro certificador en atención de emergencias

María Huerta

La Facultad de Enfermería de la BUAP obtuvo la certificación en BLS (Soporte Vital Básico) y ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado).

Así se avala a esta unidad académica como un centro educativo en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en atención de emergencias cardiovasculares.

Dicho reconocimiento es otorgada por el Emergency Care and Safety Institute (ECSI), con una vigencia de dos años.

Al respecto, José de Jesús Andrade Macías, académico de la facultad de Enfermería y coordinador del proyecto, señaló que los participantes deberán realizar una evaluación teórica y práctica, con la reanimación de pacientes adulto y lactante.