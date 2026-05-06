En la BUAP, Christian Duverger habla de la relación entre México y Francia por la literatura

María Huerta

En la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, se realizó la conferencia “Desde Víctor Hugo hasta Le Clézio. Dos siglos de literatura francesa fascinada por México”, a cargo del investigador Christian Duverger.

Acompañado por Humberto Morales Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, Christian Duverger destacó la relevancia de Hernán Cortés en la historia de México y su impacto en grandes personalidades de la Francia, como Napoleon Bonaparte y Víctor Hugo.

Christian Duverger es arqueólogo, historiador y profesor emérito de l´ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París y de la Sorbonne.

“El arte suaviza la historia, la historia incluye los conflictos porque los hombres son hombres, y en la historia de los hombres hay guerras, hay conflictos, pero siempre, la historia nos da un mensaje, porque los hechos son los hechos sin interpretar y el arte transfigura los hechos”, destacó.