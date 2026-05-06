Amozoc participa en el Primer Simulacro Nacional 2026

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 6 de mayo de 2026.- El H. Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 participó este miércoles 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas, en el Primer Simulacro Nacional 2026, convocado por el Gobierno de México, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero.

El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, encabezó este ejercicio desde la emblemática Casa Colorada, donde en ese momento atendía a ciudadanas y ciudadanos del municipio. De manera simultánea, se desarrollaron acciones de evacuación en el Zócalo Municipal y en distintos edificios gubernamentales, con la participación de más de 200 personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, a través de Protección Civil y Bomberos fue quien activó y ejecutó los protocolos correspondientes de evacuación, atención y respuesta ante emergencias, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción institucional y ciudadana ante situaciones de riesgo.