Motociclistas golpearon y robaron a adulto mayor en San Pedro Petlacotla, Tlacuilotepec

Abelardo Domínguez

San Pedro Petlacotla, Pue.- La mañana de este miércoles 06 de mayo, un adulto mayor fue víctima de robo con violencia dentro de su propio domicilio, donde, además, fue golpeado por dos individuos que arribaron en una motocicleta.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:00 horas, cuando los sujetos ingresaron a la vivienda de Manuel Negreta Guerrero, quien habita sobre la calle principal de la comunidad.

Ante la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital; sin embargo, al cierre de la presente información se desconoce su estado de salud.

Ante este hecho delictivo, vecinos expresaron su indignación y denunciaron total falta de vigilancia y presencia policial.

Señalaron que la policía de Tlacuilotepec es inexistente y acusaron al presidente municipal, Alejandro Guzmán García, de poco interés en la seguridad de los habitantes.

Asimismo, indicaron que tampoco se cuenta con policía auxiliar, ya que, denuncian, el presidente de la comunidad rara vez se encuentra en funciones y permanece en su terreno tomando.