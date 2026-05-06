Tres heridos y dos detenidos, saldo de balacera alrededor del mercado Morelos

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que mantiene despliegue operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante los hechos ocurridos en inmediaciones del Mercado Morelos.

Tras reportes ciudadanos recibidos a la línea 9-1-1, de inmediato se generó movilización de los cuerpos de emergencias a la zona. Derivado de las acciones inmediatas de reacción, dos probables responsables fueron detenidos y serán puestos a disposición de la autoridad ministerial a fin de profundizar en las investigaciones.

El saldo es de tres personas lesionadas quienes ya reciben atención médica correspondiente en distintos hospitales.