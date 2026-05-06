Con los “tianguis del bienestar”, se le devuelve al pueblo lo robado: Armenta

– La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina destacó que el programa federal acerca justicia con entrega directa de bienes decomisados.

– El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que es la primera vez que llega este programa a la Mixteca poblana en beneficio de comunidades migrantes.

Desde Puebla

CHIAUTLA DE TAPIA, Pue.- El Tianguis del Bienestar se realizó por primera vez en la región Mixteca con el propósito de devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde, subrayó la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que esta estrategia responde a una política social impulsada desde el Gobierno de México para atender las causas y llevar apoyo directo a quienes más lo requieren.

Explicó que los productos provienen de las aduanas, como parte de mercancía decomisada que se canaliza a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Reconoció la sensibilidad social del gobernador Alejandro Armenta Mier y afirmó: “Por Amor a Puebla, hemos hecho muchas cosas juntos, principalmente para atender las causas”.

Bárcena Molina resaltó la coordinación institucional que permitió concretar la entrega, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y autoridades municipales, quienes garantizaron el traslado seguro de los bienes y la logística del evento.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el Tianguis del Bienestar se realiza una vez al año y esta edición representa la primera entrega en esta administración en este municipio que se definió como un homenaje a las y los poblanos que radican en Estados Unidos, ante las dificultades que enfrentan algunas remesas por la situación actual en ese país.

El titular del Ejecutivo reconoció el respaldo del comandante interino de la VI Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, así como del comandante de la 6a Brigada de Policía Militar y coordinador estatal de la Guardia Nacional (GN), José Luis Sánchez Castro.

En su intervención, el presidente municipal de Chiautla de Tapia, Gonzalo Oropeza García, evocó el legado histórico del municipio y refrendó el respaldo de la población a la defensa de la soberanía nacional. Afirmó que hoy se viven momentos clave en la transformación del país, con un gobierno cercano que sirve al pueblo. Por su parte, Liborio Tapia Saldivar, migrante poblano que radicó en Los Ángeles California, agradeció los apoyos entregados a través del Tianguis del Bienestar del gobierno federal y estatal.

El titular del Ejecutivo estatal y la subsecretaria federal realizaron un recorrido por el Tianguis del Bienestar, acompañados por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y el presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, donde habitantes de la región reconocieron este esfuerzo que permite el acceso gratuito a enseres, prendas y productos esenciales.