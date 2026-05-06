Cuenta pública 2024 de Sergio Salomón, sin daño patrimonial: ASE

Jorge Barrientos

La Cuenta pública 2024 del ex gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina concluyó sin daño patrimonial para el estado, de acuerdo con el informe individual de resultados emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE).

El órgano fiscalizador detalló que, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se determinaron un total de 78 observaciones derivadas de la revisión al ejercicio de los recursos públicos del Poder Ejecutivo estatal.

Del total de observaciones, 69 fueron aclaradas y justificadas por las autoridades estatales antes de la integración del informe final, lo que permitió reducir el número de pendientes a nueve, mismas que derivaron en recomendaciones enfocadas a mejorar el manejo y control de los recursos públicos.

Asimismo, en la revisión federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también avaló la gestión del mandatario poblano en la cuenta pública 2024, tras auditar una muestra de 34 mil 621 millones de pesos.

Con estos resultados, tanto a nivel estatal como federal, la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina cerró el ejercicio fiscal 2024 sin observaciones que impliquen afectaciones al erario público, aunque con recomendaciones para fortalecer los procesos administrativos y financieros.