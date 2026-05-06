Detienen en San Pedro Cholula a presunto prestamista “gota a gota” de origen extranjero

Desde Puebla

*6 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Policías de la secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana, presuntamente relacionado con préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Durante el Operativo Centinela, implementado en diversas zonas del municipio, elementos de la SSC Cholula, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), ubicaron a un masculino a bordo de una motocicleta, quien mostró una actitud inusual ante la presencia policial.

Al aplicar los protocolos correspondientes, el sujeto manifestó dedicarse a actividades de préstamo bajo la modalidad “gota a gota”, refiriendo contar con aproximadamente 35 clientes. Asimismo, al solicitarle la documentación correspondiente, no pudo acreditar su legal estancia en el país.

Por lo anterior, Antony “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de iniciar el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. En tanto, la motocicleta fue asegurada y quedó a resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para los trámites conducentes.

La SSC Cholula exhorta a la ciudadanía a no recurrir a este tipo de esquemas de financiamiento, ya que pueden derivar en situaciones de extorsión, amenazas o fraude. En caso de ser víctima o detectar este tipo de prácticas, se invita a reportarlo a los números de emergencia: 22 22 47 05 62, 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26.