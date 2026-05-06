Ayuntamiento procedería contra 10 mil por no pagar predial: Héctor González

María Tenahua
El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, señaló 10 mil cuentas morosas, a las que se puede realizar un proceso judicial por no estar al corriente.
Resaltó que el convenio con el gobierno del estado es para que dicha instancia recaude el impuesto predial.
Agregó que los 10 mil están en trámite; por ello, se va a aprovechar este convenio, para cobrar a los contribuyentes, que, en su mayoría, tienen más de cinco y otros 10 años de no cumplir esta obligación.
En la última sesión de cabildo, se avaló que el gobierno del estado, a través de la secretaría de Administración y Finanzas, pueda cobrar este impuesto.
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