Regidores no realizan simulacro por los ambulantes

María Tenahua

En el marco del simulacro nacional 2026 en la capital poblana, trabajadores del gobierno municipal participaron, pero los de la Sala de Regidores no lograron concretar este ejercicio, debido a los ambulantes en las calles.

Este grupo de trabajadores, donde también están los regidores, tiene que trasladarse a la zona de Santo Domingo.

Ante esto, informales estaban en la calle y los trabajadores del ayuntamiento tuvieron que caminar entre los puestos.