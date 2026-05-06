Video: Motociclistas hirieron a niño de 10 años fuera del mercado Morelos

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Desde Puebla
Un menor de 10 años de edad fue herido de bala tras balacera entre sujetos y policías en la 48 Norte y calle Ciclismo, colonia 10 de Mayo, a un costado del Mercado Morelos.
Los responsables fueron dos masculinos que escaparon en una motocicleta y supuestamente las autoridades los detuvieron en la zona de los estadios.
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