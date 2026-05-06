En Puebla, 1.6 millones de personas participaron en el simulacro nacional 2026

Erika Méndez
En el estado de Puebla un millón 650 mil 443 personas participó en el primer simulacro nacional 2026, informó el coordinador de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos.
Al concluir la actividad, cuyo objetivo fue fomentar la cultura de prevención, destacó que se sumaron 28 mil 334 inmuebles.
7 mil 122 son federales, 6 mil 299 estatales, 2 mil 626 municipales y 12 mil 296 particulares.
Especificó que el simulacro inició a las 11:00 horas y concluyó a las 11:03
You may also like
-
Sheinbaum anuncia presentación del auto eléctrico que se diseña en Puebla
-
Unidad de transporte público de Huauchinango acabó con carrito de helados y lesionó a sus propietarios
-
Mujer motociclista cayó en la carretera federal México- Tuxpan
-
Localizaron sin vida a indigente en Tehuacán
-
Asesinaron a dueño de funeraria en bar del centro de Xicotepec