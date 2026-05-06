¿A qué hora estará BTS en Palacio Nacional? Abrirán BALCÓN para saludar a ARMYS

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la visita de la boy band esta tarde

La banda surcoreana BTS se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional la tarde de este miércoles, a tan solo un día de su primero de tres conciertos en el Estadio GNP de la CDMX; así lo confirmó la mandataria antes de concluir con la Mañanera del Pueblo de este 6 de mayo.

El encuentro se realizará en punto de las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. De acuerdo con la información que reveló la mandataria, durante el encuentro también se abrirá un balcón para que los cantantes saluden a sus fanáticas mexicanas; sin embargo, no se dio un horario específico para el saludo.

“Oigan se me olvidó decirles. Esta es para las y los jóvenes, hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde como a las 5:00 de la tarde viene”, dijo desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reconoce éxito de BTS entre jóvenes mexicanos

Tras anunciar que la banda conformada por Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope se presentará este 6 de mayo de 2026 en Palacio Nacional, la presidenta mexicana recordó que BTS es reconocida en todo el mundo, pero que particularmente en México tiene mucho éxito.

Además, como toda una verdadera ARMY, la presidenta también aprovechó para mencionar que las letras de las canciones tienen mensajes humanistas, de amor y amistad, por lo que han logrado conectar con los jóvenes.

“Es un grupo musical de Corea del Sur, que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito, y particularmente con las y los jóvenes mexicanos, tienen algo muy bonito, que es que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas digamos, de amor y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”, detalló Sheinbaum.