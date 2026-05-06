Sheinbaum anuncia presentación del auto eléctrico que se diseña en Puebla

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana se presentará el prototipo del auto eléctrico que se diseña en Puebla.

En conferencia de prensa, detalló que el encargado del proyecto Olinia, Roberto Cupuano, asistirá a la mañanera para dar a conocer detalles de la unidad.

Especificó que el 7 de junio ya se podrá conocer, incluso conducir, después comenzará la producción.