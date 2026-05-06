Unidad de transporte público de Huauchinango acabó con carrito de helados y lesionó a sus propietarios

Desde Puebla

Unidad de transporte público de la línea U.S.S.A de C. V ha generado indignación entre la población y denuncias sobre presunto influyentismo y favoritismo de Vialidad Huauchinango.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 17:30 horas sobre la calle Manuel Ávila Camacho, cuando camión blanco con ruta hacia Necaxa impactó contra carrito de helados que transitaba hacia la calle Corregidora.

A consecuencia del golpe, la vendedora, la señora Marina N y su pareja fueron lesionados y lanzados al costado del camino.

Testigos indican que la unidad arrastró el puesto de venta por varios metros y no se detuvo de inmediato, sino hasta llegar a su base, a pesar de los gritos de los comerciantes.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para atender a la mujer, quien reportaba dolor intenso en la clavícula y el brazo.

Lo que más ha causado molestia es la forma en que actuó tránsito municipal.

Según versiones de vecinos y comerciantes, el personal de Tránsito únicamente revisó los documentos del conductor y, presuntamente por órdenes directas del director de Vialidad, Édgar Sebastián Sánchez Valencia, se permitió que el propio operador condujera la unidad hasta el corralón, sin que fuera remolcada por grúa, como marca la normativa.