Mujer motociclista cayó en la carretera federal México- Tuxpan

Desde Puebla

Durante la noche, una mujer en motocicleta sufrió fuerte caída sobre el pavimento de la carretera federal México Tuxpan, frente a una gasolinera en la colonia El Potro, Huauchinango.

La mujer presentó diversas lesiones en el rostro y el cuerpo, trasladada al Hospital General de Huauchinango fue estabilizada.