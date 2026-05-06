Mujer motociclista cayó en la carretera federal México- Tuxpan

Desde Puebla
Durante la noche, una mujer en motocicleta sufrió fuerte caída sobre el pavimento de la carretera federal México Tuxpan, frente a una gasolinera en la colonia El Potro, Huauchinango.
La mujer presentó diversas lesiones en el rostro y el cuerpo, trasladada al Hospital General de Huauchinango fue estabilizada.
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