Localizaron sin vida a indigente en Tehuacán

Desde Puebla

Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en la entrada del mercado La Purísima de Tehuacán.

Autoridades confirmaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, descartaron cualquier hecho violento.

De acuerdo con los reportes, un día antes el hombre sufrió convulsiones y se negó a recibir atención médica, pese auna ambulancia; horas más tarde se desplomó.