Localizaron sin vida a indigente en Tehuacán

Desde Puebla
Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en la entrada del mercado La Purísima de Tehuacán.
Autoridades confirmaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, descartaron cualquier hecho violento.
De acuerdo con los reportes, un día antes el hombre sufrió convulsiones y se negó a recibir atención médica, pese auna ambulancia; horas más tarde se desplomó.
You may also like
-
Asesinaron a dueño de funeraria en bar del centro de Xicotepec
-
Flores, desayunos y serenatas, lo más solicitado para el 10 de mayo
-
Participa BUAP en el desfile conmemorativo por el 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo
-
8.5 millones de mexicanos no pueden respirar bien: entre el 5 y 12% de la población tiene asma en México
-
Regresan los vuelos comerciales entre EEUU Y Venezuela