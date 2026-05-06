Asesinaron a dueño de funeraria en bar del centro de Xicotepec 

Abelardo Domínguez

Durante la noche del 5 de mayo se registró riña en el interior del bar “La Taberna de Villa”, en el centro de Xicotepec.

En el lugar, Martín Amador propietario de la funeraria Jardines del Edén resulto lesionado tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Martín fue trasladado a una clínica particular metros más adelante, donde perdió la vida al llegar.

Personas señalaron que el agresor huyó tranquilamente, sin que nadie pudiera detenerlo tras el ataque.

Hasta el momento se desconoce su identidad y el motivo del asesinato.