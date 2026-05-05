Flores, desayunos y serenatas, lo más solicitado para el 10 de mayo

EL VALLE

Toluca, Méx.- Flores, desayunos sorpresa, serenatas, chocolates y reuniones familiares serán algunos de los detalles más comunes con los que miles de familias mexiquenses celebrarán este 10 de mayo el Día de las Madres, una de las fechas con mayor significado emocional y también de mayor movimiento comercial en el país.

Para muchas familias, esta celebración representa una oportunidad para agradecer y reconocer el papel de las madres, por lo que desde días previos incrementa la compra de arreglos florales, pasteles, ropa, perfumes, accesorios, bolsas y pequeños obsequios, además de reservaciones en restaurantes o la preparación de comidas en casa.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (SEDECO), los festejos por el Día de las Madres dejarán una derrama económica superior a los 9 mil 800 millones de pesos en el Estado de México, cifra que representa un crecimiento del 12 por ciento respecto al año anterior.

La dependencia señaló que, este 2026 al celebrarse la fecha en fin de semana, podría registrarse un mayor dinamismo económico, ya que las familias destinarían hasta el 37 por ciento de su ingreso mensual para festejar a mamá, mientras que el ticket promedio de consumo podría incrementarse hasta en 70 por ciento.

Entre los sectores más beneficiados destacan florerías, pastelerías, tiendas de ropa, perfumerías, joyerías y restaurantes.

Y es que, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en territorio mexiquense existen más de 4 mil establecimientos dedicados a plantas y flores naturales, 14 mil 599 negocios enfocados a la venta de dulces y más de 88 mil relacionados con la preparación de alimentos.

Más allá del impacto económico, el 10 de mayo continúa siendo una fecha profundamente arraigada en la vida social mexicana, donde las familias priorizan convivencias, visitas y momentos compartidos.

Desde un desayuno en familia hasta una serenata o una comida especial, los detalles cotidianos siguen siendo una de las principales formas de celebración, demostrando que para muchas madres el tiempo en compañía continúa siendo uno de los regalos más valorados.