Participa BUAP en el desfile conmemorativo por el 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo

Staff/RG

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó al contingente de la comunidad universitaria que participó en el desfile del 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo de Puebla.

Marcharon 350 integrantes de la BUAP: banderas y banderines Color Guard BUAP, Marching Band y Banda de Guerra Lobos BUAP, Facultad de Enfermería, directores, administrativos y deportistas desfilaron con orgullo.

La BUAP, institución donde el deporte es un eje de transformación en la educación superior, presentó a estudiantes destacados: Valeria Ruedas, medalla de oro en combate en la disciplina de karate; Evelyn Katy Sotarriba, campeona en la categoría de 50 kg. en luchas asociadas en los FISU América Games; e Ilse Lilian Mejía, floretista y subcampeona en la Universiada Nacional.

Asimismo, los estudiantes de la Facultad de Cultura Física Yoselin Guadalupe Bailón García, abanderada BUAP, y Carlos Manzano Mares, incluído en el carro alegórico “Puebla. Tierra de Campeonas y Campeones”.