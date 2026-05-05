Participa BUAP en el desfile conmemorativo por el 164 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo

Staff/RG
La Rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó al contingente de la comunidad universitaria que participó en el desfile del 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo de Puebla.
Marcharon 350 integrantes de la BUAP: banderas y banderines Color Guard BUAP, Marching Band y Banda de Guerra Lobos BUAP, Facultad de Enfermería, directores, administrativos y deportistas desfilaron con orgullo.
La BUAP, institución donde el deporte es un eje de transformación en la educación superior, presentó a estudiantes destacados: Valeria Ruedas, medalla de oro en combate en la disciplina de karate; Evelyn Katy Sotarriba, campeona en la categoría de 50 kg. en luchas asociadas en los FISU América Games; e Ilse Lilian Mejía, floretista y subcampeona en la Universiada Nacional.
Asimismo, los estudiantes de la Facultad de Cultura Física Yoselin Guadalupe Bailón García, abanderada BUAP, y Carlos Manzano Mares, incluído en el carro alegórico “Puebla. Tierra de Campeonas y Campeones”.
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