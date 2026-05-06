Anuncia Sheinbaum plan para liberar deudas a pequeños productores de la Financiera Nacional y proteger a mujeres

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un programa estratégico de renegociación y liquidación de créditos para 70 mil beneficiarios de la extinta Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, priorizando a las mujeres con la condonación total de sus saldos para fortalecer la economía familiar.

Esta medida busca proteger a aquellas personas que enfrentan cobros excesivos por parte de despachos externos contratados durante administraciones pasadas.

“Hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, expresó la mandataria.

De acuerdo con Sheinbaum, en el pasado se permitieron intereses del 50 por ciento hasta el 100 por ciento anual, con prácticas de cobro intimidantes, estas prácticas generaron angustia en miles de familias mexicanas.

Por lo anterior, la mandataria informó que se eliminaron las empresas externas de cobranza que recurrían a amenazas contra los deudores.

El objetivo es permitir que la gente pague de acuerdo con sus posibilidades reales en plazos módicos.

“Lo primero que hicimos fue quitar esas empresas… porque es muy injusto esta ofensiva que hacen contra la gente”, dijo Sheinbaum Pardo.

Beneficios para las jefas de hogar

Sheinbaum destacó que para las madres que tienen deudas vigentes, el plan contempla la liberación total si ya se ha cubierto una parte significativa del crédito.

Esta medida es un reconocimiento a que los mexicanos son buenos pagadores. Particularmente para las mujeres, la instrucción es liberar completamente su adeudo si se cumplen los criterios de pago suficiente.

“Particularmente las mujeres, se les va a liberar completamente su deuda”, dijo la Presidenta de México.

Renegociación y plazos justos

La Presidenta contrastó esta visión con el antiguo Fobaproa, señalando que ahora el apoyo es para la gente y no para los banqueros.

Manifestó que el compromiso es mantener un diálogo tranquilo y justo con los ciudadanos en el tema de cobranza.

“Hay dos formas, una, la liberación total de la deuda… y en la otra… plazos módicos para poderlo pagar en 12, 24 o 36 meses”, afirmó.

La mandataria manifestó que este es un trabajo coordinado de Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, de Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y Carlos Augusto Morales, secretario particular del gobierno.