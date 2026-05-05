Video: Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta encabezaron ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta encabezaron la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

En el evento también estuvieron funcionarios federales, como Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como titulares de la Sedena y Marina.

Sheinbaum Pardo destacó la historia de México y aseguró que nada puede estar por encima de la soberanía y los intereses del pueblo.

A su vez, el mandatario estatal, Alejandro Armenta dio la bienvenida a la presidenta de la República y destacó que su presencia representó un mensaje de unidad nacional.

Aseguró que Puebla es su casa y la respalda contundente; además, la recibe con respeto, orgullo y con profundo sentido de responsabilidad nacional.