Sheinbaum pide nunca olvidar que la independencia de México fue construida con heroismo

María Huerta

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió nunca olvidar que la independencia de México fue construida con el heroismo de los mexicanos.

“Fue escrita con dolor, sacrificio y la voluntad de generaciones”, destacó durante su mensaje en el marco del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo.

Desde la zona de Los Fuertes, Sheinbaum Pardo añadió que aquellos que odian están destinados a la derrota, “quien piensa que la presidenta se arrodilla está destinado a la derrota”.

Dijo que “somos un pueblo que ama su libertad, mexicanas y mexicanos vivimos momentos extraordinarios, no olvidemos que el camino está marcado por el amor a la patria”.

Del mismo modo, pidió a la sociedad recordar que la patria es primero.

Previo al arranque del desfile del 5 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.encabezaron la toma de Protesta de Bandera de soldados clase 2007 del Servicio Militar Nacional.