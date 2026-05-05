Desde las 7 de la mañana, poblanos llegaron al Desfile del 5 de Mayo

María Tenahua

Desde las 7 de la mañana, la gente comenzó a llegar a la altura de la Calzada Zaragoza y 2 Norte, así como el bulevar 5 de Mayo, con el objetivo de un lugar en el desfile cívico-militar del 5 de Mayo, por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

Con lonas y pancartas, la gente espera con ilusión ver de cerca a sus hijos marchar en la que se denomina la “fiesta de los poblanos”.

Entre porras, con globos, el ánimo no se detiene y, a pesar de los rayos del sol, la gente espera el comienzo de este desfile con más de 10 mil alumnos de diferentes escuelas.